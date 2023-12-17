Соболь снова вне игры. Виейра на него не рассчитывает

Игра 16-го тура Лиги 1 "Лорьян" - "Страсбург" завершилась со счетом 1:2. Украинский легионер Эдуард Соболь, к сожалению, не участвовал в победном матче.

28-летний защитник в четвертый раз подряд провел матч на скамейке запасных. Тренер Патрик Виейра не выпустил Соболя даже после травмы его конкурента Делена. В общем, в этом сезоне он имеет лишь полчаса игрового времени.

Соболь перешел в "Страсбург" в январе 2023-го года. За вторую половину сезона он сыграл в 15-и матчах. А вот сезон 2023/24 годов не удается - только 3 выхода на замены в конце встреч.