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ПСЖ вскоре подпишет контракт с хавбеком Коринтианса - Инсайдер
Детали сделки пока неизвестны
"ПСЖ" в четверг, 4 января, подпишет контракт с полузащитником Габриэлем Москардо. Об этом сообщает Фарбицио Романо.
Французский клуб решил все-таки осуществить трансфер 18-летнего игрока "Коринтианса" несмотря на полученную травму. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Габриэл Москардо получил повреждение левой ноги. Вскоре должна состояться операция, из-за которой он не будет играть около трех месяцев.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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