ПСЖ вскоре подпишет контракт с хавбеком Коринтианса - Инсайдер

"ПСЖ" в четверг, 4 января, подпишет контракт с полузащитником Габриэлем Москардо. Об этом сообщает Фарбицио Романо.

Французский клуб решил все-таки осуществить трансфер 18-летнего игрока "Коринтианса" несмотря на полученную травму. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Габриэл Москардо получил повреждение левой ноги. Вскоре должна состояться операция, из-за которой он не будет играть около трех месяцев.