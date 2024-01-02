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ПСЖ вскоре подпишет контракт с хавбеком Коринтианса - Инсайдер

Франция

Детали сделки пока неизвестны

ПСЖ вскоре подпишет контракт с хавбеком Коринтианса - Инсайдер

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"ПСЖ" в четверг, 4 января, подпишет контракт с полузащитником Габриэлем Москардо. Об этом сообщает Фарбицио Романо.

Французский клуб решил все-таки осуществить трансфер 18-летнего игрока "Коринтианса" несмотря на полученную травму. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Габриэл Москардо получил повреждение левой ноги. Вскоре должна состояться операция, из-за которой он не будет играть около трех месяцев.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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