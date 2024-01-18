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Французская полиция провела обыск в Минфине из-за трансфера Неймара
Новый поворот давнего расследования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французские правоохранители провели обыск в офисе финансов в Париже в рамках расследования рекордного трансфера Неймара в 2017 году.
Mediapart сообщает, что переход игрока из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" сейчас расследует Министерство юстиции. Сотрудники полиции Центрального офиса по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством провели обыск в связи с заявлениями о том, что парижский клуб получил налоговые преимущества для финансирования трансфера. Считается, что они расследуют отношения между Жаном-Марсиалем Рибесом (бывшим директором "ПСЖ" по коммуникациям) и Гуго Ренсоном, на момент перехода занимавшим пост заместителя лидера правящей партии Франции - "Возрождение".
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Само расследование началось еще в 2022 году, но последнее событие, полицейский рейд в здании правительства, свидетельствует об эскалации дела. В случае доказательства вины фигурантам грозит несколько лет заключения и миллионные штрафы.
Напомним, что в составе парижан Неймар провел 6 лет. За это время бразильский вингер отыграл 173 поединка, забил 118 голов и отдал 73 ассиста.
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