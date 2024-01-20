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Кубок Франции. Хет-трик Бен Йеддера, Бордо Игнатенко дало бой Ницце, вылет Нанта

Франция

Обе команды с Лазурного берега прошли в 1/8

Кубок Франции. Хет-трик Бен Йеддера, Бордо Игнатенко дало бой Ницце, вылет Нанта

Фото: AS Monaco, Twitter

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Франции, 1/16 финала

Бордо, Матмют Атлантик

Бордо – Ницца 2:3

Голы: Ливолан 59, Вайссбек 76 – Гессан 35, Сансон 47 (п), 60

Бордо: Юнссон, Мишлен (Экоми, 61), Барбе, Марселен, Нсимба, Игнатенко, Диас (Сиссоко, 74), Вайссбек, Ливолан, Элис (Давиташвили, 61), Випотник (Ветро, 75)

Ницца: Булка, Лотомба, Данте, Тодибо (Ндайшиме, 74), Бар, Сансон, Росарио, Луше, Лаборд (Буанани, 74), Гессан (Бальде, 82), Чо (Тюрам, 62)

Родез – Монако 1:3

Голы: Мамбо 21 – Бен Йеддер 10 (п), 50, 58

Монако: Маецки, Вандерсон, Керер, Матсима, Закария, Уаттара (Картийе, 90), Фофана, Диоп (Аклиуш, 46), Головин (Кулибали, 90), Бен-Йеддер, Балогун

Нант, Божуар

Нант – Лаваль 0:1

Гол: Тчокунте 60

Трелиссак – Брест 1:2

Голы: Биссон 75 – Лала 78 (п), Сатриано 88

Валансьен – Париж 2:1

Голы: Ондоа 15, Массон 48 – Кеббаль 10

Ле-Пюи – Дюнкерк 2:1

Голы: Карамоко 13, 32 – Курте 77

Удаление: Маурер 61 (Дюнкерк)

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