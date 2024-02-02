Франция
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Лига 1. Страсбур - ПСЖ 1:2. Непростая победа чемпионов
Хозяева играли очень достойно
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 20-й тур
Страсбур. "Стад де ла Мено"
Арбитр: Руди Буке
"Страсбур" - "ПСЖ" 1:2
Голы: Баква 68 - Мбаппе 31, Асенсио 49
"Страсбур": Беллааруш - Сеная, Перрен, Силла, Гильберт - Мванга(Беших), Сиссоко, Диарра(Деминге) - Баква, Дион(Эмега), Анжело
"ПСЖ": Доннарумма - Солер(Мукиале), Маркиньос(Перейра), Беральдо, Эрнандес - Заир-Эмери, Угарте(Витинья), Руис - Коло Муани(Рамуш), Мбаппе, Асенсио
Предупреждения: Сиссоко, Мванга, Сеная, Виера(тренер) - Эрнандес
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