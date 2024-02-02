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Лига 1. Страсбур - ПСЖ 1:2. Непростая победа чемпионов

Франция

Хозяева играли очень достойно

Лига 1. Страсбур - ПСЖ 1:2. Непростая победа чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 20-й тур

Страсбур. "Стад де ла Мено"

Арбитр: Руди Буке

"Страсбур" - "ПСЖ" 1:2

Голы: Баква 68 - Мбаппе 31, Асенсио 49

"Страсбур": Беллааруш - Сеная, Перрен, Силла, Гильберт - Мванга(Беших), Сиссоко, Диарра(Деминге) - Баква, Дион(Эмега), Анжело

"ПСЖ": Доннарумма - Солер(Мукиале), Маркиньос(Перейра), Беральдо, Эрнандес - Заир-Эмери, Угарте(Витинья), Руис - Коло Муани(Рамуш), Мбаппе, Асенсио

Предупреждения: Сиссоко, Мванга, Сеная, Виера(тренер) - Эрнандес

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