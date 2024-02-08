Кубок Франции. ПСЖ проводит работу над ошибками, рекордная результативность Ниццы и сенсация аматоров из Ле-Пюи

Предпоследним четвертьфиналистом Кубка Франции стал "Пари Сен-Жермен", во второй раз за две недели встретившийся с "Брестом". Как и поединке Лиги 1, столичная команда уверенно вела в два мяча после первого тайма. Счёт открыл Килиан Мбаппе, а вскоре Данилу удвоил перевес со стандарта. Но на этот раз подопечные Луиса Энрике не расслабились после перерыва и не дали "Бресту" совершить камбек. Хотя такие намерения у гостей были после гола Мунье.

До этого "Лион" минимально переиграл "Лилль" на своём поле. Подопечные Паулу Фонсеки нетипично мало создали впереди, довольствовавшись единственным голом со стандарта в исполнении Алессандро в начале второго тайма. К тому моменту "доги" уже проигрывали в два мяча благодаря дебютному голу зимнего новичка Гифта Орбана после классной комбинации и мяча Райана Шерки, случившегося из-за пожара в штрафной Шевалье.

Неожиданно плодовитым выдался для "Ниццы" приезд в гости к "Монпелье". Традиционно скупая на голы команда Франческо Фариоли впервые в сезоне преодолела отметку в 4 забитых гола за матч. До этого "орлята", главные специалисты Европы по 1:0, лишь дважды забивали три за игру. Поспособствовали этому расхлябанная оборона "Монпелье", особенно в переходных фазах.

Также в четвертьфинал Кубка Франции во второй раз за 7 лет пробился "Страсбур". Подопечные Патрика Виейра не реализовали массу моментов, но всё же сумели одолеть "Гавр" в основное время. Хотя игра оставалась незакрытой до гола Сеная на 90-й. Отмечаем очередной гол Андре Айю после возвращения с КАН и удаление одного неприятного персонажа в концовке.

Абсолютный аутсайдер Лиги 2 "Валансьен" в этом сезоне добыл больше побед в Кубке, нежели в чемпионате. Все дело в том, что "Валансьену" сегодня противостояли аматоры из 5-го по силе дивизиона Франции. А вот любителям из "Ле-Пюи" (Насьональ 2, 4-й дивизион) "Лаваль" из Лиги 2 оказался по зубам. Сенсацию принёс дубль нового локального героя Жуля Мейера.

Кубок Франции, 1/8 финала

ПСЖ – Брест 3:1

Голы: Мбаппе 34, Данилу 37, Рамуш 90+2 – Мунье 65

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данилу, Бералдо, Фабиан Руис (Гонсалу Рамуш, 79), Витинья, Заир-Эмери, Дембеле (Асенсио, 71), Барколя (Угарте, 77), Мбаппе

Брест: Кудер, Лала, Ле Кардиналь, Брассье, Локо, Камара (Перейра Лаже, 60), Маньетти (Дель Кастийо, 60), Мартен, Думбия (Лебо, 77), Мунье (Браими, 77), Сатриано (Шардонне, 71)

Удаление: Брассье 69

Лион – Лилль 2:1

Голы: Орбан 40, Шерки 47 – Алессандро 53

Лион: Лукас Перри, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико (Мата, 69), Шерки (Нуама, 64), Толиссо, Мангаля (Матич, 64), Какре, Мэйтленд-Найлз, Орбан (Ляказетт, 69), Фофана (Балде, 90)

Лилль: Шевалье, Сантуш, Йоро, Алессандро, Исмаили (Гудмундссон, 84), Андре, Бенталеб (Языджи, 77), Унас, Гомес, Жегрова (Мораиш, 71), Дэвид (Илич, 77; Буадди, 84)

Монпелье – Ницца 1:4

Голы: Саньян 75 – Ндайшиме 29, Луше 37, Чо 39, Клод-Морис 62 (п)

Монпелье: Лекомт, Хефти, Саньян, Омерагич, Сен-Люс, Кулибали (Геген, 66), Ферри, Леруа, Саванье (Делайе, 46), Хазри (Ндиайе, 46), Карамо (Файяд, 66)

Ницца: Булка, Данте (Менди, 77), Тодибо, Перро, Ндайшиме, Сансон (Траоре, 77), Росарио, Луше, Клод-Морис, Лаборд (Гессан, 64), Чо (Бальде, 64)

Страсбур – Гавр 3:1

Голы: Баква 21, Эмега 36, Сеная 90 – Айю 30

Страсбур: Беллааруш, Гильбер, Перрен, Силла, Делен (Сеная, 73), Мванга, Сиссоко, Диарра, Баква, Эмега (Соу, 85), Анжело Габриэл (Деменге, 80)

Гавр: Горжлен, Эль-Хаджам, Сальмье, Кенку, Него (Конфе, 83), Кузяев, Ндиайе (Кешта, 46), Казимир, Айю (Нгура, 83), Грансир (Сабби, 72), Жужу (Байо, 46)

Удаление: Кузяев 80

Сен-При – Валансьен 1:2

Голы: Бенхмида 40 (п) – Юнг 31, Дукуре 80

Ле-Пюи – Лаваль 2:1

Голы: Мейер 25, 90+5 (п) – Чокунте 85