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Гранд Лиги 1 вылетает с Кубка от команды третьего дивизиона. Руан - Монако 1:1, пен. 6:5. Видео голов и обзор матча

Франция
Обновлено

Сенсационный вылет монегасков

Гранд Лиги 1 вылетает с Кубка от команды третьего дивизиона. Руан - Монако 1:1, пен. 6:5. Видео голов и обзор матча

The Score

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"Монако" сенсационно покидает Кубок Франции, уступив в 1/8 финала представителю Насьоналя (третий по силе дивизион страны) – "Руану".

По одному разу соперники отличились в первом тайме, а победитель был выявлен уже в серии пенальти.

"Руан" стал последним участником 1/4 финала Кубка Франции. Ранее туда прошли ПСЖ, "Ренн", "Лион", "Ницца", "Страсбур", "Валансьен" и "Лаваль".

Кубок Франции, 1/8 финала
Ле-Пети-Кэвилли, стад Робер Дишон
Руан – Монако 1:1 (пен – 6:5)
Голы: Бассин 45+5 – Балогун 35 (п)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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