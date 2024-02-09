Гранд Лиги 1 вылетает с Кубка от команды третьего дивизиона. Руан - Монако 1:1, пен. 6:5. Видео голов и обзор матча

"Монако" сенсационно покидает Кубок Франции, уступив в 1/8 финала представителю Насьоналя (третий по силе дивизион страны) – "Руану".

По одному разу соперники отличились в первом тайме, а победитель был выявлен уже в серии пенальти.

"Руан" стал последним участником 1/4 финала Кубка Франции. Ранее туда прошли ПСЖ, "Ренн", "Лион", "Ницца", "Страсбур", "Валансьен" и "Лаваль".

Кубок Франции, 1/8 финала

Ле-Пети-Кэвилли, стад Робер Дишон

Руан – Монако 1:1 (пен – 6:5)

Голы: Бассин 45+5 – Балогун 35 (п)