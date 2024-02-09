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Ницца лишилась защитника, поддержавшего ХАМАС

Франция
Обновлено

Детали сделки неизвестны

Ницца лишилась защитника, поддержавшего ХАМАС

transfermarkt

Новина українською

"Адана Демирспор" подписала защитника Юсефа Атала из "Ниццы".

Пока детали сделки неизвестны, но новый клуб поздравил 27-летнего футболиста.

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"Добро пожаловать в нашу семью; Мы желаем успехов нашему новому игроку".

Несколько месяцев назад Юсефа Атала приговорили во Франции к 8 месяцам условного заключения и штрафу в размере 45 тысяч евро за "разжигание религиозной ненависти" за видео, которое он распространил после атак Израиля.

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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