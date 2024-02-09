Ницца лишилась защитника, поддержавшего ХАМАС

"Адана Демирспор" подписала защитника Юсефа Атала из "Ниццы".

Пока детали сделки неизвестны, но новый клуб поздравил 27-летнего футболиста.

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"Добро пожаловать в нашу семью; Мы желаем успехов нашему новому игроку".

Несколько месяцев назад Юсефа Атала приговорили во Франции к 8 месяцам условного заключения и штрафу в размере 45 тысяч евро за "разжигание религиозной ненависти" за видео, которое он распространил после атак Израиля.