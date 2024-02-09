Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ницца лишилась защитника, поддержавшего ХАМАС
Детали сделки неизвестны
transfermarkt
"Адана Демирспор" подписала защитника Юсефа Атала из "Ниццы".
Пока детали сделки неизвестны, но новый клуб поздравил 27-летнего футболиста.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Добро пожаловать в нашу семью; Мы желаем успехов нашему новому игроку".
Несколько месяцев назад Юсефа Атала приговорили во Франции к 8 месяцам условного заключения и штрафу в размере 45 тысяч евро за "разжигание религиозной ненависти"
Kulübümüz, sağ bek mevki için Youcef Atal ile anlaşma sağlamıştır. Youcef Atal’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/4vBzBYAeZd— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 9, 2024
Популярное сейчас
- Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
- Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
- Украинских военнопленных не было на борту Ил-76 - Данилов
- Франция и другие страны ЕС объединяются, чтобы остановить создание Суперлиги
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО