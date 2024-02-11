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Лига 1. Ницца - Монако 2:3. Провальный вечер обороны орлят
Ницца в меньшинстве уступает монегаскам
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 21-й тур
Ницца. Альянц Ривьера
Арбитр: Эрик Ваттельлье
"Ницца" - "Монако" 2:3
Голы: Лаборд 37(пен), Гессан 74 - Закария 16, 50, Головин 77
"Ницца": Булка - Лотомба (Росарио), Тодибо, Данте, Бар - Будауи(Перро), Ндаишимие, Сансон(Розье) - Лаборд(Шо), Гессан, Луше(Тюрам)
"Монако": Кен - Керер, Марипан, Салису - Камара(Диоп), Закария, Фофана, Якобс - Минамино(Аклиуш), Головин(Балогун) - Бен Еддер
Предупреждения: Лотомба, Луше, Будауи, Гессан, Ндаишимие - Керер, Головин, Закария
Удаление: Данте 54
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