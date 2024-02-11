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Лига 1. Ницца - Монако 2:3. Провальный вечер обороны орлят

Франция

Ницца в меньшинстве уступает монегаскам

Лига 1. Ницца - Монако 2:3. Провальный вечер обороны орлят

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 21-й тур

Ницца. Альянц Ривьера

Арбитр: Эрик Ваттельлье

"Ницца" - "Монако" 2:3

Голы: Лаборд 37(пен), Гессан 74 - Закария 16, 50, Головин 77

"Ницца": Булка - Лотомба (Росарио), Тодибо, Данте, Бар - Будауи(Перро), Ндаишимие, Сансон(Розье) - Лаборд(Шо), Гессан, Луше(Тюрам)

"Монако": Кен - Керер, Марипан, Салису - Камара(Диоп), Закария, Фофана, Якобс - Минамино(Аклиуш), Головин(Балогун) - Бен Еддер

Предупреждения: Лотомба, Луше, Будауи, Гессан, Ндаишимие - Керер, Головин, Закария

Удаление: Данте 54

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