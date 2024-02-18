Лига 1. Шестая победа Ренна кряду, воскрешение Лорьяна и провал Монако

Новый герой Лиги 1 Мохамед Бамба воскрешает "Лорьян". С момента дебюта зимнего новичка "мерлузовые" не проиграли ни единого матча, а сам ивуариец забил в каждом из них. Его гол с лавки позволил зацепиться за ничью с "Гавром" (3:3) в компенсированное время. Затем Бамба открыл счёт в победных играх с "Метцем" (1:2) и "Реймсом" (2:0).

Сегодня же Мохамед оформил свой первый дубль во Франции, ещё до перерыва решив исход матча с "Страсбуром", который проигрывает по большим праздникам. Претендент на трансфер года стоил "Лорьяну" всего 5 млн.

Похожая позитивная трансформация происходит сейчас с "Ренном". Подопечные Жюльена Стефана набрали сумасшедший ход в новом году, выиграв свой 6-й поединок в Лиге 1 кряду. В игре против "Клермона" главным героем стал Мартен Терье, оформивший дубль. Такой рывок позволил "красно-чёрным" неожиданно приблизиться к зоне еврокубков после провального старта кампании.

В то же время продолжает лихорадить "Монако". Княжеский клуб на своем поле выдал блеклую игру с "Тулузой", проиграв 2-й матч из 5 последних. Плохая реализация "Монако" стоила им места в зоне ЛЧ. "Лилль" Паулу Фонсеки выбил их из топ-3 по дополнительным показателям.

В параллельной игре "Монпелье" в матче за 6 очков обыграв "Метц". Лёгкая победа "палладинов" с 1+1 от лидера команды Тежи Саванье явно доказала, что клубу нечего делать в низах турнирной таблицы. Другое дело, что "Монпелье" в такой манере может играть против 2-3 соперников по дивизиону. А остальные матчи зачастую проваливает, потому и обитают они в опасной близости от зоны вылета.

Лига 1. 22-й тур

Страсбур, Стад ля Мено

Страсбур – Лорьян 1:3

Голы: Гильбер 51 – Бамба 2, 45+2, Понко 49

Страсбур: Беллааруш, Сеная (Делен, 56), Перрен, Силла, Гильбер, Дукуре (Анжело Габриэл, 56), Мванга (Андрей Сантос, 80), Деменге (Гамейро, 56), Диарра (Нжингула, 80), Баква, Эмега

Лорьян: Мвого, Калулу (Йонгва, 62), Тальби (Лапорт, 45), Туре, Аджей, Ле Бри, Бакайоко, Абержель, Понко, Кари (Тосин, 62), Бамба (Дьенг, 90)

Удаление: Баква 90

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Клермон 3:1

Голы: Омари 31, Терье 58, 64 – Матсима 62

Ренн: Манданда, Сейду (Трюффер, 82), Омари, Белосьян (Дуэ, 82), Теате, Блас (Бурижо, 63), Сантамария, Матусива, Терье, Гуири, Сала (Дуэ, 63)

Клермон: Диав, Пельмар, Кофрие, Матсима, Армугом, Гоналон (Кеита, 69), Гастьен, Бутобба (Конате, 87), Чам (Кье, 69), Аллевина (Бела, 82), Николсон (Ожье, 82)

Удаление: Кофрие 77

Монако, Стад Луи II

Монако – Тулуза 1:2

Голы: Аклиуш 48 – Сьерро 41, Коста 70

Монако: Кен, Керер, Марипан, Салису, Якобс (Уаттара, 78), Закария, Камара (Кулибали, 25), Фофана, Минамино, Аклиуш, Балогун (Бен-Сегир, 71)

Тулуза: Рест, Каманси (Деслер, 56), Николайсен, Коста, Диарра, Мависса Элеби, Сьерро, Кассерес, Гбоо (Бабика, 88), Даллинга (Деннум, 76), Магри

Монпелье, Моссон

Монпелье – Метц 3:0

Голы: Силла 3, Саньян 50, Саванье 86 (п)

Монпелье: Лекомт, Хефти, Куяте, Саньян, Омерагич (Сако, 75), Силла, Саванье (Файяд, 89), Ферри (Леруа, 79), Шотар, Норден (Адамс, 79), Аль-Тамари (Кулибали, 89)

Метц: Укиджа, ван ден Керкхоф (Асоро, 68), Траоре (Канде, 63), Эрей, Сане, Юдоль, Камара, Жан-Жак, Ндюкиди (Атта, 63), Ламкель Зе (Сабали, 76), Микаутадзе