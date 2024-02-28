  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Капитан ПСЖ, вероятно, пропустит матч Лиги чемпионов против Реала Сосьедад
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан ПСЖ, вероятно, пропустит матч Лиги чемпионов против Реала Сосьедад

Франция
Обновлено

Маркиньос выбыл на неопределенный срок

Капитан ПСЖ, вероятно, пропустит матч Лиги чемпионов против Реала Сосьедад

DAZN

Новина українською

Капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос может пропустить матч Лиги чемпионов против "Реала Сосьедад" из-за травмы икры.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Бразилец получил повреждение во время победы "ПСЖ" над "Нантом" 2:0. Игрок покинул поле на 70-й минуте игры. Затем он пропустил матч против "Ренна" (1:1). А сегодня, 28 февраля, Маркиньос не появился на тренировке команды.

Напомним, что матч ЛЧ "ПСЖ" - "Реал Сосьедад" состоится 5 марта. Начало - в 22:00.

Читайте такжеМбаппе прибыл на встречу с президентом Франции и эмиром Катара
По теме
yellow-arrow
Макрон - Мбаппе: Ты создашь нам много проблем
yellow-arrow
Кубок Франции. Лион – Страсбур 0:0 (пен. 4:3). Олимпик первым выходит в полуфинал
yellow-arrow
Мбаппе прибыл на встречу с президентом Франции и эмиром Катара
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Маркиньос Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости