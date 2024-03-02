Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Монако - ПСЖ 0:0. Чемпионы снова оступаются
Сухие нули на Стад Луи II
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 24-й тур
Монако. "Стад Луи II"
Арбитр: Руди Буке
"Монако" - "ПСЖ" 0:0
"Монако": Маецкий - Синго, Марипан, Керер, Уаттара - Минамино, Фофана, Аклиуш, Головин - Балогун, Бен Еддер
"ПСЖ": Доннарумма - Хакими, Мукиеле, Бералдо, Эрнандес - Солер, Угарте, Витинья - Асенсио, Рамос, Мбаппе
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вице-премьер Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции из-за жалоб в Брюссель
- Власти Азербайджана отменили визит Зеленского в регион, - СМИ
- Один из матчей 20-го тура УПЛ перенесен: известна причина решения
- Макрон - Мбаппе: Ты создашь нам много проблем
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн