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Лига 1. Монако - ПСЖ 0:0. Чемпионы снова оступаются

Франция

Сухие нули на Стад Луи II

Лига 1. Монако - ПСЖ 0:0. Чемпионы снова оступаются

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 24-й тур

Монако. "Стад Луи II"

Арбитр: Руди Буке

"Монако" - "ПСЖ" 0:0

"Монако": Маецкий - Синго, Марипан, Керер, Уаттара - Минамино, Фофана, Аклиуш, Головин - Балогун, Бен Еддер

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими, Мукиеле, Бералдо, Эрнандес - Солер, Угарте, Витинья - Асенсио, Рамос, Мбаппе

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