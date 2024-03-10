Лига 1. Обамеянг продолжает тащить Марсель, дубль Дэвида спасает ничью для Лилля

Лига 1. 25-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Нант 2:0

Голы: Обамеянг 17, 79

Марсель: Лопес, Мбемба, Балерди, Гарсия (Мерлен, 58), Верету, Харит, Гуйе (Кондогбиа, 59), Меите, Сарр, Ндиай (Онана, 58), Обамеянг (Пеми, 82)

Нант: Лафон, Амьян (Мохамед, 46), Кастеллетто, Джемерт, Зезе, Коцца (Коко, 68), Сиссоко, Чиривелья (Молле, 46), Дуглас (Бамба, 82), Саймон, Кадевере (Траоре, 61)

"Марсель" добыл пятую победу в пяти матчах под руководством Жана-Луи Гассе, одолев "Нант". Скромный успех против аутсайдера ярко контрастирует с недавними разгромами "Монпелье" (4:1), "Клермона" (1:5) и "Вильярреала" (4:0). Но к чести "канареек" нужно сказать, что они сами не подставлялись под удар, в отличии от предыдущих оппонентов "Олимпика". И даже претендовали на ничью, выдав неплохой старт второй половины.

Тащить "Марсель" продолжает набравший сумасшедшую форму Пьер-Эмерик Обамеянг. На 17-й минуте Обамеянг затолкал мяч в ворота с вратарской, откликнувшись на прострел Сарра. "Нант" в ответ нагнетал со стандартов, а после перерыва всерьёз перехватил инициативу. Но в концовке габонец убежал в контратаку, обыграл Ляфона и оформил дубль.

Таким образом у Обамеянга 10 голов после нового года. 8 из которых он забил при новом тренере, включая 3 дубля в 4 последних играх. Гассе даже не нужно придумывать ничего особенного для того, чтобы продолжать добывать результат. Просто создавать удобные условия для своего фронтмена.

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Ренн 2:2

Голы: Дэвид 84, 90+2 – Блас 1, Калимуэндо 20

Лилль: Шевалье, Сантуш, Диаките, Йоро, Исмаили (Гудмундссон, 58), Андре (Буадди, 82), Бенталеб (Языджи, 58), Гомес, Жегрова (Даго, 78), Харальдссон (Кабелла, 58), Дэвид

Ренн: Манданда, Дуэ, Ву, Теате (Белосьян, 57), Трюффер, Бурижо (Сейду, 90), Сантамария, Блас, Матусива, Гуири, Калимуэндо (Терье, 85)

До этого "Лилль" в важном поединке героически спасся против "Ренна". Подопечные Жюльена Стефана выдали идеальный старт, забив два гола в дебюте. Уже на первой минуте публику "Пьер Моруа" шокировал Людовик Блас, откликнувшийся на передачу Бурижо. А на 20-й минуте Арно Калимуэндо удвоил перевес гостей.

Это казалось приговором для "догов" учитывая форму "Ренна" в 2024-м году (недавно выиграли 6 матчей подряд в Лиге 1). Но к чести подопечных Паулу Фонсеки они выбрались из тяжелого положения. Ещё до перерыва Дэвид мог отыграть один мяч, но его удар из-за пределов штрафной приняла на себя дальняя штанга.

Во втором тайме "Лилль" продемонстрировал полную доминацию. Создал 5 очевидных голевых шансов на фоне беззубой игры соперника в атаке. Но мяч долго не шёл в ворота Манданда. На 84-й минуте Дэвид наконец сократил дефицит, а на 2-й добавленной урвал абсолютно заслуженную ничью, оформив дубль.

Ничья позволила "Лиллю" переместиться на 4-е место, опередив "Ланс" по дополнительным показателям. А также устранить потенциального конкурента – "Ренн" в случае победы мог приблизиться на дистанцию 3-х очков. Сейчас они подопечным Фонсеки не угрожают. Другое дело, что конкурентов и так хватает, включая тот же оживший "Марсель".