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Парижане идут за золотым дублем. ПСЖ - Ницца 3:1. Видео голов и обзор матча

Франция

Однозначно лучшая команда Франции на данный момент

Парижане идут за золотым дублем. ПСЖ - Ницца 3:1. Видео голов и обзор матча

ESPN

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Ниццу" в 1/4 финала Кубка Франции.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл лидер парижан Килиан Мбаппе, а затем удвоил преимущество хозяев Фабиан Руис. Вскоре "орлы" отыграли один гол, но все вопросы во втором тайме снял забитый мяч 20-летнего защитника Лукаса Бералдо.

Таким образом, "ПСЖ" пробился в полуфинал Кубка Франции, где сыграет с "Ренном". Матч между командами состоится третьего апреля.

Кубок Франции. 1/4 финала

Париж, Парк де Пренс

"ПСЖ" – "Ницца" 3:1

Голы: Мбаппе 14, Руис 33, Бералдо 60 – Лаборд 37

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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