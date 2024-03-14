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Парижане идут за золотым дублем. ПСЖ - Ницца 3:1. Видео голов и обзор матча
Однозначно лучшая команда Франции на данный момент
ESPN
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Ниццу" в 1/4 финала Кубка Франции.
Счёт в матче на 14-й минуте открыл лидер парижан Килиан Мбаппе, а затем удвоил преимущество хозяев Фабиан Руис. Вскоре "орлы" отыграли один гол, но все вопросы во втором тайме снял забитый мяч 20-летнего защитника Лукаса Бералдо.
Таким образом, "ПСЖ" пробился в полуфинал Кубка Франции, где сыграет с "Ренном". Матч между командами состоится третьего апреля.
Кубок Франции. 1/4 финала
Париж, Парк де Пренс
"ПСЖ" – "Ницца" 3:1
Голы: Мбаппе 14, Руис 33, Бералдо 60 – Лаборд 37
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