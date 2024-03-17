Лига 1. Монпелье – ПСЖ 2:6. Феерия Мбаппе в юбилейном матче

Лига 1. 26-й тур

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – ПСЖ 2:6

Голы: Норден 30, Саванье 45+2 (п) – Витинья 14, Мбаппе 22, 50, 63, Ли Кан Ин 53, Мендеш 89

"Пари Сен-Жермен" прервал серию из трёх ничьих в Лиге 1, разгромив "Монпелье" на выезде. Этот успех позволил подопечным Луиса Энрике уйти на международный перерыв с 12 очками отрыва от ближайшего конкурента за 12 туров до финиша. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, который сегодня проводил 200-й матч в составе французского гегемона.

На счету Килиана хет-трик, ставший для него 4-м в сезоне, и результативная передача. Хотя с ассистом Килиану повезло. На 14-й минуте Витинья получил пас от Черепашки, убрал защитника и положил мяч в угол дальним ударом. Ещё через 8 минут Мбаппе в контратаке разыграл стенку с Коло Муани и нашёл щель между вратарём и штангом с острого угла.

После сильно дебюта парижане традиционно сбавили обороты. Чем сполна воспользовался соперник, который борется за выживание. Сначала отметился Норден после того, как его забыли на дальней штанге. Отдельно стоит отметить неудачный вынос Данилу. На этом португалец не остановился и вернул хозяев в игру в конце тайма, отдав кривой пас на Доннарумму, что привело к пенальти. Саванье традиционно исполнил на топ-уровне, реализовав 11-й 11-метровый кряду в чемпионате.

"Монпелье" зря раззадорил чемпиона, пропустив ещё 4 мяча после перерыва. Тон тайму задал Мбаппе роскошным дальний ударом, положив гол от перекладины. Затем к Килиану подключился Ли Кан Ин. Кореец сначала сам забил ещё одним лонгшотом после стенки с Коло Муани. А затем подловил "палладинов" на невнимательности, быстро разыграв штрафной передачей на Мбаппе. Килиан убежал от защитника и легко оформил хет-трик.

Точку в поединке поставил Нуну Мендеш, после стенки с Витиньей пробив в верхний угол бедолаги Берто. 2:6. Париж традиционно разобрался с "Монпелье", обыграв их в 10-й раз кряду во всех турнирах. С такой защитой подопечным Тер-Закаряна всерьёз угрожает вылет.

Монпелье: Берто – Тшато, Куяте, Омерагич, Давин (Сако, 70) – Ферри, Леруа – Норден (Файяд, 60), Саванье (Жюльен, 90), Кулибали (Адамс, 59) – Хазри (Аль-Тамари, 59)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Данилу, Бералдо (Мукиеле, 69), Эрнандес (Мендеш, 46) – Угарте, Витинья, Ли Кан Ин (Меюлю, 70) – Барколя (Заир-Эмери, 62), Мбаппе – Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 62)