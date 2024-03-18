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Гризманн может пропустить матчи сборной Франции из-за травмы
Окончательное решение пока не принято
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, вероятно, не сыграет за сборную Франции в товарищеских матчах против Германии и Чили.
Гризманн в понедельник утром проконсультировался с медицинским персоналом сборной, а также с главным тренером Дидье Дешамом. Но окончательное решение пока не принято.
Напомним, что под вопросом также участие Ибрагима Конате из "Ливерпуля", который также получил повреждение.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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