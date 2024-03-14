Мбаппе может не сыграть на Олимпийских играх в Париже

Килиан Мбаппе хочет сыграть на Олимпийских играх в Париже этим летом за команду Франции до 23 лет, которой разрешено трое "джокеров", то есть трое игроков старше возрастного ограничения, установленного для соревнований.

Тьерри Анри хотел бы, чтобы Мбаппе вместе с Антуаном Гризманном и Оливье Жиру участвовали в соревновании. Но Килиан, вероятно, пропустит этот турнир из-за вероятного ухода из "ПСЖ" в "Реал Мадрид".

Несмотря на энтузиазм Мбаппе относительно Олимпиады, ФИФА не считает Олимпийские игры международными соревнованиями. Это значит, что "Реал" не обязан отпускать Килиана на этот турнир.

Напомним, что футбольные соревнования на парижской Олимпиаде стартуют 24 июля.