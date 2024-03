"Кто такой Мбаппе"? Перес отреагировал на слухи о возможном переходе звезды ПСЖ в Реал

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отреагировал на информацию о потенциальном трансфере нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Сегодня, 8 марта, президенту "королевского" клуба исполнилось 77 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что соглашение Мбаппе с "Реалом" официально вступит в силу 1 июля 2024 года.

‘Who is Davies?… Who is Mbappe?’



Florentino Perez after a fan asked him to sign them both. ????????



pic.twitter.com/I8swwGpf8b