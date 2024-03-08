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"Кто такой Мбаппе"? Перес отреагировал на слухи о возможном переходе звезды ПСЖ в Реал

Испания

С чувством юмора у Дона Фло полный порядок

"Кто такой Мбаппе"? Перес отреагировал на слухи о возможном переходе звезды ПСЖ в Реал

Metro UK

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отреагировал на информацию о потенциальном трансфере нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"Придёт ли Мбаппе?" – спросил болельщик "сливочных" на фотосессии с Пересом.

"Кто такой Мбаппе?" – ответил Флорентино.

Сегодня, 8 марта, президенту "королевского" клуба исполнилось 77 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что соглашение Мбаппе с "Реалом" официально вступит в силу 1 июля 2024 года.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе трансфер
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Источник:
TC
Опубликовал: Александр Бураков
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