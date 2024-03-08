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"Кто такой Мбаппе"? Перес отреагировал на слухи о возможном переходе звезды ПСЖ в Реал
С чувством юмора у Дона Фло полный порядок
Metro UK
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отреагировал на информацию о потенциальном трансфере нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
"Придёт ли Мбаппе?" – спросил болельщик "сливочных" на фотосессии с Пересом.
"Кто такой Мбаппе?" – ответил Флорентино.
Сегодня, 8 марта, президенту "королевского" клуба исполнилось 77 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что
‘Who is Davies?… Who is Mbappe?’— TC (@totalcristiano) March 7, 2024
Florentino Perez after a fan asked him to sign them both. ????????
pic.twitter.com/I8swwGpf8b
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