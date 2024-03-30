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Известен потенциальный логотип Лиги 1 в коллаборации с McDonald's
Начинается новая эра для высшего дивизиона Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
Появилась информация о том, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's стала новым титульным спонсором французской Лиги 1.
McDonald's приобрел права на название лиги, начиная с июля 2024 года.
Согласно Actu Ligue 1, был обнародован потенциальный новый логотип для нового бренда McDonald's Ligue 1.
???? Voici le potentiel NOUVEAU LOGO de la Ligue 1 pour la saison prochaine. ????????????— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 30, 2024
???? @Footy_Headlines pic.twitter.com/IkFFZ4rJll
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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