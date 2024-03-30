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Известен потенциальный логотип Лиги 1 в коллаборации с McDonald's

Франция

Начинается новая эра для высшего дивизиона Франции

Известен потенциальный логотип Лиги 1 в коллаборации с McDonald's

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Появилась информация о том, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's стала новым титульным спонсором французской Лиги 1.

McDonald's приобрел права на название лиги, начиная с июля 2024 года.

Согласно Actu Ligue 1, был обнародован потенциальный новый логотип для нового бренда McDonald's Ligue 1.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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