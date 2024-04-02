Мбаппе сказал "сукин сын" после замены в матче с Марселем

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе мог оскорбить главного тренера парижан Луиса Энрике после замены на 64-й минуте в гостевом матче 27-го тура Лиги 1 против "Марселя" (2:0).

Читайте также Мбаппе остался недоволен заменой в матче с Марселем - Энрике прокомментировал реакцию форварда

Как пишет Foot Mercato, уходя с поля, звезда "ПСЖ" произнёс фразу "сукин сын". После замены Килиан сразу отправился в раздевалку.

Ожидается, что летом Мбаппе в качестве свободного агента присоединится к мадридскому "Реалу".