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Мбаппе сказал "сукин сын" после замены в матче с Марселем

Франция

Дело приняло новый оборот

Мбаппе сказал "сукин сын" после замены в матче с Марселем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе мог оскорбить главного тренера парижан Луиса Энрике после замены на 64-й минуте в гостевом матче 27-го тура Лиги 1 против "Марселя" (2:0).

Как пишет Foot Mercato, уходя с поля, звезда "ПСЖ" произнёс фразу "сукин сын". После замены Килиан сразу отправился в раздевалку.

Ожидается, что летом Мбаппе в качестве свободного агента присоединится к мадридскому "Реалу".

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Луис Энрике Марсель Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Бураков
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