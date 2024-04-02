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Мбаппе сказал "сукин сын" после замены в матче с Марселем
Дело приняло новый оборот
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе мог оскорбить главного тренера парижан Луиса Энрике после замены на 64-й минуте в гостевом матче 27-го тура Лиги 1 против "Марселя" (2:0).
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Как пишет Foot Mercato, уходя с поля, звезда "ПСЖ" произнёс фразу "сукин сын". После замены Килиан сразу отправился в раздевалку.
Ожидается, что летом Мбаппе в качестве свободного агента присоединится к мадридскому "Реалу".
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Александр Бураков
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