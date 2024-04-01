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Мбаппе остался недоволен заменой в матче с Марселем - Энрике прокомментировал реакцию форварда

Франция

На результате не сказалось

Мбаппе остался недоволен заменой в матче с Марселем - Энрике прокомментировал реакцию форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе негативно отреагировал на замену в матче Лиги 1 против "Марселя" (2:0).

С 40-й минуты парижане играли в меньшинстве после удаления Лукаса Бералдо. Замена Мбаппе состоялась на 65-й минуте - после её объявления француз показал недовольство выражением своего лица.

После поединка об инциденте высказался наставник "ПСЖ" Луис Энрике:

"Люди не согласны с моим решением? Мне всё равно. Каждую неделю одна и та же музыка, одна и та же музыка… это скучно.

Я - тренер, мне приходиться принимать решения каждую неделю. Я делаю все возможное для "ПСЖ", и буду делать это до своего последнего дня в Париже", - цитирует испанца журналист Фабрицио Романо.

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Опубликовал: Александр Бураков
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