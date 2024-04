Мбаппе остался недоволен заменой в матче с Марселем - Энрике прокомментировал реакцию форварда

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе негативно отреагировал на замену в матче Лиги 1 против "Марселя" (2:0).

С 40-й минуты парижане играли в меньшинстве после удаления Лукаса Бералдо. Замена Мбаппе состоялась на 65-й минуте - после её объявления француз показал недовольство выражением своего лица.

После поединка об инциденте высказался наставник "ПСЖ" Луис Энрике:

???????? Mbappé, not happy with the change. pic.twitter.com/7OEIaqrD9p