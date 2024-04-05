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Энрике: Рамуш заслуживает больше игрового времени, но так бывает в больших клубах
Наставник ПСЖ высказался о Гонсалу Рамуше
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике похвалил португальского нападающего Гонсалу Рамуша.
"У него безупречные амбиции, и Гонсалу очень интересный игрок. Я рад иметь его в своей команде. Рамуш демонстрирует очень хорошие результаты. Он заслуживает больше игрового времени, но так бывает в больших клубах. Он молод, но и зрелый. Я счастлив, что он есть".
Рамуш в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 22 матча, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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