Энрике: Рамуш заслуживает больше игрового времени, но так бывает в больших клубах

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике похвалил португальского нападающего Гонсалу Рамуша.

"У него безупречные амбиции, и Гонсалу очень интересный игрок. Я рад иметь его в своей команде. Рамуш демонстрирует очень хорошие результаты. Он заслуживает больше игрового времени, но так бывает в больших клубах. Он молод, но и зрелый. Я счастлив, что он есть".