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Энрике: Рамуш заслуживает больше игрового времени, но так бывает в больших клубах

Франция

Наставник ПСЖ высказался о Гонсалу Рамуше

Энрике: Рамуш заслуживает больше игрового времени, но так бывает в больших клубах

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике похвалил португальского нападающего Гонсалу Рамуша.

"У него безупречные амбиции, и Гонсалу очень интересный игрок. Я рад иметь его в своей команде. Рамуш демонстрирует очень хорошие результаты. Он заслуживает больше игрового времени, но так бывает в больших клубах. Он молод, но и зрелый. Я счастлив, что он есть".

Рамуш в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 22 матча, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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