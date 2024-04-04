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Реал разрешит Мбаппе самому выбрать дату анонса своего трансфера
Столичный клуб идёт на уступки
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство мадридского "Реала" приняло решение позволить нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе самостоятельно выбрать дату анонса своего трансфера.
Как информирует Football Espana, дата презентации форварда в "королевском" клубе всё ещё под вопросом. На данный момент известно лишь то, что о своём окончательном решении Килиан объявит до начала чемпионата Европы, но уже после вылета "ПСЖ" с Лиги чемпионов.
Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе летом пополнит состав "сливочных" на правах свободного агента.
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