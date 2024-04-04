Реал разрешит Мбаппе самому выбрать дату анонса своего трансфера

Руководство мадридского "Реала" приняло решение позволить нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе самостоятельно выбрать дату анонса своего трансфера.

Как информирует Football Espana, дата презентации форварда в "королевском" клубе всё ещё под вопросом. На данный момент известно лишь то, что о своём окончательном решении Килиан объявит до начала чемпионата Европы, но уже после вылета "ПСЖ" с Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе летом пополнит состав "сливочных" на правах свободного агента.