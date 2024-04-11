Официально: Ланс продлил контракт со своим защитником

Французский "Ланс" продлил сотрудничество со своим защитником Факундо Мединой.

Игрок подписал новый контракт, который рассчитан до июня 2028 года.

"Факундо символизирует энергию, характер и щедрость, которые также являются признаками идентичности Lens Racing Club. Это модель преданности, которая постоянно руководствуется желанием двигаться вперед и бороться до последней секунды. Мы гордимся тем, что продлили его контракт", - сказал генеральный директор клуба Арно Пуйе.

Медина в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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