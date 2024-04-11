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Официально: Ланс продлил контракт со своим защитником

Франция
Обновлено

Новое соглашение рассчитано до 2028 года

Официально: Ланс продлил контракт со своим защитником

Lens

Новина українською

Французский "Ланс" продлил сотрудничество со своим защитником Факундо Мединой.

Игрок подписал новый контракт, который рассчитан до июня 2028 года.

"Факундо символизирует энергию, характер и щедрость, которые также являются признаками идентичности Lens Racing Club. Это модель преданности, которая постоянно руководствуется желанием двигаться вперед и бороться до последней секунды. Мы гордимся тем, что продлили его контракт", - сказал генеральный директор клуба Арно Пуйе.

Медина в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Источник:
rclens
Опубликовал: Екатерина Власова
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