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Официально: Ланс продлил контракт со своим защитником
Новое соглашение рассчитано до 2028 года
Lens
Французский "Ланс" продлил сотрудничество со своим защитником Факундо Мединой.
Игрок подписал новый контракт, который рассчитан до июня 2028 года.
"Факундо символизирует энергию, характер и щедрость, которые также являются признаками идентичности Lens Racing Club. Это модель преданности, которая постоянно руководствуется желанием двигаться вперед и бороться до последней секунды. Мы гордимся тем, что продлили его контракт", - сказал генеральный директор клуба Арно Пуйе.
Медина в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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???? Arnaud Pouille : « Nous sommes fiers de prolonger jusqu'en 2028 le contrat d'un international argentin qui est devenu un Artésien d'adoption. L'ambition du club est de rester le plus compétitif et ambitieux qui soit. »#Facundo2028 #FierDEtreLensois— Racing Club de Lens (@RCLens) April 11, 2024
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