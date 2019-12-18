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Бундеслига. Байер проиграл в домашнем матче Герте

Германия
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Леверкузен не может выиграть во втором матче подряд

Бундеслига. Байер проиграл в домашнем матче Герте
UA-Футбол
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Юрген Клинсманн победил с “Гертой” во втором матче подряд и понемногу стал поднимать команду из нижней половины турнирной таблицы. Берлинцы сыграли в Леверкузене в защитный футбол и благодаря расточительству соперника, а также смышлености защитника Рекика, который вовремя подключился к атаке своей команды, увезли три очка.

А вот “Байер” вызывает только разочарование. Команда Боса в своем стиле красиво кружила на половине поля соперника, чаще била по воротам, но действиям Диаби, Фолланда, Аларио и других не хватало остроты. Снова провальный матч провел Кай Хавертц.

Во время игры с “Гертой” фанаты Леверкузена вывесили баннер “Если вы проигрываете в дерби, победа над “Баварией” ничего не значит”, намекая на матч прошлого тура с “Кельном” (0:2). “Байер” теряет очки там, где он этого не должен делать и все дальше отдаляется от еврокубковых мест.

Бундеслига, 16-й тур. Леверкузен, “БайАрена”, 24472 зрителя

“Байер” Леверкузен – “Герта” Берлин 0:1

Гол: Рекик 64

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Рецос 46), Та, Свен Бендер, Синкгравен – Арангис – Диаби, Хавертц (Паулиньо 71), Амири, Фолланд – Аларио

“Герта”: Ярстейн – Платтенхардт, Рекик, Боята, Клюнтер – Шелбред – Дилросун, Груйич, Дарида (Майер 90+1), Лукебакио (Вольф 65) – Зельке (Кепке 72)

Предупреждения: Фолланд 71, Паулиньо 76 – Груйич 29, Шелбред 75

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В статье: Герта (Берлин) Юрген Клинсманн Бундеслига Байер (Леверкузен)
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