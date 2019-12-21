Бундеслига. В Берлине не было футбола - Клинсманн доволен

3.27 гола за матч в среднем забивается в сезоне Бундеслиги 19/20. Это самый высокий показатель среди топ-5 лиг – в Англии, Испании, Италии и Франции он даже не достигает числа 3. Но и в чемпионате Германии бывают матчи, о которых хочется забыть.

В первых двух поединках при Юргене Клинсманне “Герта” пропустила по два гола. Клинси видимо решил – такого больше быть не должно. Как результат, его команда “засушила” следующих три матча: с “Фрайбургом” (1:0), с “Байером” (1:0) и теперь “Боруссией” Менхенгладбах (0:0). Сегодня “Герта” превосходно нейтрализовала атаку Гладбаха, и, если бы повезло, даже выиграла б, но Левен со штрафного попал в перекладину.

“Боруссия” заканчивает год на втором месте, проигрывая “Лейпцигу” два очка, “Герта” – 12-я.

Бундеслига, 17-й тур. Берлин, "Олимпиаштадион", 50208 зрителей

"Герта" – "Боруссия" Менхенгладбах 0:0

"Герта": Ярстейн – Платтенхардт, Рекик, Боята, Клюнтер – Шелбред – Дилросун, Дарида, Левен, Лукебакио (Вольф 70) – Зельке (Кепке 69)

"Боруссия": Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Янчке (Байер 71) – Крамер, Закария, Нойхаус (Штиндль 82) – Эмболо (Херрманн 87) – Тюрам, Плеа

Предупреждения: Зельке 24, Боята 50 – Бенсебаини 21, Закария 60