  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. В Берлине не было футбола - Клинсманн доволен
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. В Берлине не было футбола - Клинсманн доволен

Германия
(2 голосов)

Ничья без голов в матче Герты и Боруссии Менхенгладбах

Бундеслига. В Берлине не было футбола - Клинсманн доволен
UA-Футбол
Новина українською

3.27 гола за матч в среднем забивается в сезоне Бундеслиги 19/20. Это самый высокий показатель среди топ-5 лиг – в Англии, Испании, Италии и Франции он даже не достигает числа 3. Но и в чемпионате Германии бывают матчи, о которых хочется забыть.

В первых двух поединках при Юргене Клинсманне “Герта” пропустила по два гола. Клинси видимо решил – такого больше быть не должно. Как результат, его команда “засушила” следующих три матча: с “Фрайбургом” (1:0), с “Байером” (1:0) и теперь “Боруссией” Менхенгладбах (0:0). Сегодня “Герта” превосходно нейтрализовала атаку Гладбаха, и, если бы повезло, даже выиграла б, но Левен со штрафного попал в перекладину.

“Боруссия” заканчивает год на втором месте, проигрывая “Лейпцигу” два очка, “Герта” – 12-я.

Бундеслига, 17-й тур. Берлин, "Олимпиаштадион", 50208 зрителей

"Герта" – "Боруссия" Менхенгладбах 0:0

"Герта": Ярстейн – Платтенхардт, Рекик, Боята, Клюнтер – Шелбред – Дилросун, Дарида, Левен, Лукебакио (Вольф 70) – Зельке (Кепке 69)

"Боруссия": Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Янчке (Байер 71) – Крамер, Закария, Нойхаус (Штиндль 82) – Эмболо (Херрманн 87) – Тюрам, Плеа

Предупреждения: Зельке 24, Боята 50 – Бенсебаини 21, Закария 60

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Герта (Берлин) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...