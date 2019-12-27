Гранит Джака согласился перейти в Герту

Гранит Джака очень близок к тому, чтобы покинуть английский чемпионат. К подписанию футболиста очень близка "Герта".

По данным Sky Sports, сам полузащитник уже договорился об условиях контракта. Игрок не планирует оставаться в команде после конфликта с болельщиками.

Теперь решающее слово за "Арсеналом". Лондонцы хотят получить 35 миллионов фунтов, однако "Герта" готова предложить порядка 25-ти.

Ранее была информация, что клуб из столицы Германии также имеет в списке двух полузащитников.