Германия
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Гранит Джака согласился перейти в Герту
Теперь слово за "Арсеналом"
Гранит Джака очень близок к тому, чтобы покинуть английский чемпионат. К подписанию футболиста очень близка "Герта".
По данным Sky Sports, сам полузащитник уже договорился об условиях контракта. Игрок не планирует оставаться в команде после конфликта с болельщиками.
Теперь решающее слово за "Арсеналом". Лондонцы хотят получить 35 миллионов фунтов, однако "Герта" готова предложить порядка 25-ти.
Ранее была информация, что клуб из столицы Германии также имеет в списке двух полузащитников.
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