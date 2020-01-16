Вернер: Мне хотелось бы выступать в АПЛ

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер заявил, что хотел бы попробовать себя в чемпионате Англии.

"Премьер-лига — это самый интересный чемпионат, определённо. Меня привлекает лига, и за ней хочется наблюдать и выступать там. Стоит отметить, что многие немецкие игроки были очень успешны в испанском чемпионате, такие как Сами Хедира и Месут Озил. Но сейчас я хочу сказать, что у меня нет желания даже думать о переходе в какой-либо другой клуб", — приводит слова Вернера Daily Mail со ссылкой на Bild.

Тимо Вернер принял участие в 17 матчах в составе "РБ Лейпциг" в этом сезоне Бундеслиги. Форвард сборной Германии забил 18 голов и стал автором 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.