Рейнское дерби между Гладбахом и Кельном не состоится из-за урагана

Принципиальный матч между “Боруссией” Менхенгладбах и “Кельном”, который должен был открывать воскресную программу 21-го тура Бундеслиги не состоится.

Рейнское дерби было перенесено из-за урагана “Забине”. Ожидается, что новая дата проведения матча будет назначена на следующей неделе. Это первая отмена матча в Бундеслиге за восемь лет.

Вторая игра, которая была запланирована на сегодня, “Бавария” – “РБ Лейпциг”, не находится под угрозой отмены.