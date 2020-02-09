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Рейнское дерби между Гладбахом и Кельном не состоится из-за урагана

Германия
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Воскресный матч Бундеслиги отменен из-за погодных условий

Рейнское дерби между Гладбахом и Кельном не состоится из-за урагана
UA-Футбол
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Принципиальный матч между “Боруссией” Менхенгладбах и “Кельном”, который должен был открывать воскресную программу 21-го тура Бундеслиги не состоится.

Рейнское дерби было перенесено из-за урагана “Забине”. Ожидается, что новая дата проведения матча будет назначена на следующей неделе. Это первая отмена матча в Бундеслиге за восемь лет.

Вторая игра, которая была запланирована на сегодня, “Бавария” – “РБ Лейпциг”, не находится под угрозой отмены.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Кёльн
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