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Игрокам Баварии не рекомендуют давать автографы фанатам из-за коронавируса

Германия
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Об этом сообщила команда на своем официальном сайте

Игрокам Баварии не рекомендуют давать автографы фанатам из-за коронавируса
Новина українською

"Бавария" на официальном сайте выпустила заявление о мерах по борьбе с коронавирусом. В частности, клуб рекомендовал футболистам не участвовать в фото- и автограф-сессиях с фанатами.

"ФК "Бавария" внимательно следит за развитием событий на национальном и международном уровне, медицинский отдел клуба в институте Роберта Коха постоянно получает информацию о текущих событиях. Кроме того, "Бавария" находится в постоянном контакте с отделом здравоохранения Мюнхена, который немедленно сообщит о любых изменениях и вытекающих из них последствиях.

Основываясь на рекомендациях института Роберта Коха, доктор Роланд Шмидт, глава по внутренним заболеваниям медицинского департамента "Баварии", рекомендовал игрокам временно не давать автографы и не участвовать в фотосессиях с фанатами", — говорится в заявлении клуба

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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