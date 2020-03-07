Боруссия М - Боруссия Д 1:2. Дортмунд научился играть грязно

“Боруссия” Дортмунд при Люсьене Фавре стала самой дисциплинированной командой Бундеслиги. В чемпионате Германии BVB занимает последнее место по количеству фолов и желтых карточек. Дело не только в том, что в составе “Боруссии” достаточно техничных футболистов, которые могут обойтись без нарушений правил. По одной из версий, по возможности не фолить – это установка Люсьена Фавра, который в бытность игроком получил очень тяжелую травму в чемпионате Швейцарии после грубого нарушения Пьер-Альбера Шапюиза.

Такой подход достоин уважения, но из-за него Дортмунд иногда терял очки. “Боруссия” старалась играть настолько чисто, что даже не применяла “тактические фолы” по Гвардиоле. И упускала победы.

Сегодняшний матч стал исключением. Ранее “Лейпциг” не смог выиграть у “Вольфсбурга” и Дортмунд мог заскочить на второе место в случае победы над Гладбахом. И он сделал это, но ценой огромных усилий.

Игра началась удачно для Дортмунда. Команда Фавра удачно запрессинговала Гладбах, мяч получил Азар и забил свой пятый гол в чемпионате.

Была восьмая минута, и Дортмунд принялся грамотно сушить игру. До самого конца тайма у BVB больше не было ударов, но и Гладбах угрожал воротам Бюрки только после подключений фланговых защитников.

Два судейских решения в первом тайме могли перевернуть игру, но рефери Саша Штегеманн отказался от решительных действий. Он не удалил Загаду за удар локтем по лицу Крамера, а перед этим проигнорировал фол француза в своей штрафной на Хофманне.

Игра была равной и Гладбах заслуживал на гол. Его удалось провести на первых минутах второго тайма. Защитники Дортмунда не разобрались в своей штрафной и позволили Штиндлю пробить с ближней дистанции после углового. Холанд пытался остановить мяч, но он проскочил у него между ног.

Тем не менее, норвежец сыграл важную роль во втором голе Дортмунда. Он неудачно упал в центре поля после борьбы за верховой мяч с Гинтером и сразу не мог подняться на поле. Защитники Гладбаха на секунду потеряли бдительность в этой ситуации и позволили Хакими прорваться по правому флангу после паса Санчо, который едва появился на поле.

Дортмунд боялся упустить победу, но Фавр не стал проводить свои традиционные замены, меняя форвардов на защитников (он в итоге сделал это, но на 90+3 минуте). Игроки BVB играли жестко, иногда шли на фол – давно не приходилось видеть, чтобы Дортмунд так сильно вцепился в результат. Было бы проще, если бы Санчо забил гол, а не в штангу после своего удара с острого угла, или если бы Холанд не ударил выше с пяти метров. У Гладбаха тоже был свой стопроцентный момент, но Эмболо ударил мимо.

Эта оборонительная надежность, цепкость появилась в “Боруссии” после покупки Эмре Джана зимой. Он так же важен для команды, как и Холанд.

“Боруссия” Дортмунд выиграла, сохранила дистанцию от “Баварии” и обошла “Лейпциг”. Однако на этот результат ушло слишком много сил. ПСЖ не играл свой матч против “Страсбура”, поэтому будет в лучшем физическом состоянии в предстоящем матче Лиги чемпионов.

Бундеслига, 25-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”, 54022 зрителя

“Боруссия” Менхенгладбах – “Боруссия” Дортмунд 1:2

Голы: Штиндль 50 – Азар 8, Хакими 71

“Боруссия” М: Зоммер – Гинтер, Закария (Янчке 36), Эльведи – Лайнер, Крамер (Эмболо 77), Нойхаус, Бенсебаини – Хофманн (Тюрам 65), Штиндль – Плеа

“Боруссия” Д: Бюрки – Загаду, Хуммельс, Пищек – Геррейру, Витцель, Джан, Хакими – Азар (Рейна 83), Брандт (Санчо 66) – Холанд (Аканджи 90+3)

Предупреждения: Крамер 62, Бенсебаини 76, Гинтер 84, Лайнер 89, Нойхаус 90+1 – Витцель 41, Загаду 45, Джан 73, Санчо 76, Геррейру 89