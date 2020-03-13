Тиаго обвинил Бундеслигу в безответственности, но затем изменил свой пост на обращение к фанатам

Хавбек мюнхенской "Баварии" Тиаго Алькантара призвал болельщиков к пониманию того факта, что коронавирус – это не шутки, и решение приостановить матчи действительно является закономерным. Интересно, что сначала испанец отметил в своей публикации в Твиттере аккаунт Бундеслиги, дав понять, что решение провести поединок между "Баварией" и "Унионом" является "безответственным и опрометчивым".

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport. — Thiago Alcantara (@Thiago6) March 13, 2020

"Это безумие. Пожалуйста, прекратите дурачиться и возвращайтесь в реальность. Давайте будем честны, есть гораздо более важные вещи, чем любой вид спорта".

Видимо, когда Тиаго сам обновил страницу в Твиттере и понял, что высшее руководство уже приняло решение о приостановке чемпионата, он решил убрать всяческое упоминание чиновников из своего обращения. Но Интернет, как мы знаем, помнит все.