Тиаго обвинил Бундеслигу в безответственности, но затем изменил свой пост на обращение к фанатам

Хавбек мюнхенской "Баварии" Тиаго Алькантара призвал болельщиков к пониманию того факта, что коронавирус – это не шутки, и решение приостановить матчи действительно является закономерным. Интересно, что сначала испанец отметил в своей публикации в Твиттере аккаунт Бундеслиги, дав понять, что решение провести поединок между "Баварией" и "Унионом" является "безответственным и опрометчивым".

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.