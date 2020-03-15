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Тренер Байера: Летом Хавертц уйдёт, но минимум за 100 миллионов
Вундеркинд покинет Леверкузен по окончанию сезона
Главный тренер "Байера" Петер Бос заявил, что полузащитник Кай Хавертц по окончании сезона почти точно сменит клуб.
"Каю 20, но в Бундеслиге он проводит уже четвертый сезон. Это говорит о многом. Все в Германии считают его вундеркиндом. С ним приятно работать. Он образован, играет на пианино.
Летом мы не сможем его удержать. Это будет трансфер в 100 миллионов евро. Да что там говорить – свыше 100 миллионов!", – сказал Бос Algemeen Dagblad.
Ранее сообщалось об интересе к Хавертцу со стороны "Баварии", "Барселоны", "Реала", "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".