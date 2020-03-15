Тренер Байера: Летом Хавертц уйдёт, но минимум за 100 миллионов

Главный тренер "Байера" Петер Бос заявил, что полузащитник Кай Хавертц по окончании сезона почти точно сменит клуб.

"Каю 20, но в Бундеслиге он проводит уже четвертый сезон. Это говорит о многом. Все в Германии считают его вундеркиндом. С ним приятно работать. Он образован, играет на пианино.

Летом мы не сможем его удержать. Это будет трансфер в 100 миллионов евро. Да что там говорить – свыше 100 миллионов!", – сказал Бос Algemeen Dagblad.