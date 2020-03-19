Гендиректор Лейпцига: Мы не выдержим длительной приостановки чемпионата

Генеральный директор “РБ Лейпциг” Оливер Минтцлафф дал интервью клубному сайту, в котором реалистично дал оценку нынешней ситуации в Бундеслиге. Чемпионат Германии приостановлен до второго апреля, но Митцлафф не верит, что первенство возобновится в ближайшее время.

О ситуации в лиге

"Не думаю, что мы вернемся к нормальному состоянию и будем играть в футбол при полном стадионе через три недели. Ситуация будет оставаться напряженной. В понедельник мы только договорились о переносе 27-го тура. В конце марта клубы вновь обсудят ситуацию. Она будет меняться в зависимости от распространения коронавируса и дальнейших мер правительства".

Об ответственности клубов

"Кристиан Зайферт (глава немецкой футбольной лиги – прим.ред.) правильно заметил: многие клубы – это компании, у которых в подчинении от 250 до 800 человек. Мы должны нести за них ответственность. Чем дольше будет длиться эта фаза, тем больше она будет угрожать существованию клубов. Мы все надеемся на то, если ситуация позволит, что мы сможем завершить этот сезон. Отмена сезона приведет к серьезным экономическим последствиям. У ряда клубов будет большие проблемы".

О переносе чемпионата Европы

"У лиги теперь появилось чуть больше времени. Тем не менее, не от Евро, а от развития пандемии зависит, сможем ли мы закончить чемпионат, или нет. Мы не эксперты и не вирусологи. Никто и никогда не был в подобной ситуации. Это логично, что Евро был перенесен. Любое другое решение было бы полным безумием. Сейчас у нас появилась возможность закончить чемпионат до 30 июня".

О тренировках

"Мы встретимся в пятницу и сообщим команде о дальнейших планах. Всего восемь дней назад мы играли в 1/8 Лиги чемпионов. Затем последовала эта драматическая неделя. Наши игроки остаются дома и занимаются индивидуально, чтобы быть в форме. В данный момент тренерский штаб обсуждает с Маркусом Крошке (спортдир “Лейпцига” – прим.ред.) варианты проведения тренировок. Когда и как они возобновятся сейчас сказать сложно.

Мы ответственны перед нашими игроками и их семьями. Мы сохраняем серьезность и не относимся к ситуации легкомысленно. Мы думаем о том как минимизировать риски. Как сделать так, чтобы было меньше контактов? Сколько человек из тренерского штаба должно быть на тренировке? Может ли наш видеоаналитик работать из дома? Для всех нас это экстремальная ситуация, и мы должны как можно меньше допускать ошибок".

О сокращении расходов в Лейпциге

"У нас работает больше 400 человек. Наша главная цель – допустить как можно меньше увольнений. В последние дни мы приняли решение о ряде необходимых мер. Мы откажемся от некоторых инвестиций и инициатив, в которых сейчас нет необходимости. Мы должны пройти этот сложный этап вместе, как команда.

Возможно, нам придется делать резкие сокращения. Каждый, кто думает, что Ред Булл готов заткнуть любую дыру, ошибается. В какой-то момент мы экономически не выдержим приостановку Бундеслиги. С некоторыми вещами придется повременить. Мы не сможем делать трансферы в 2020 году. Это непростая ситуация для всех нас. Пока придерживаемся главной цели: каждый сотрудник должен сохранить свою работу. Мы над этим работаем".

О ликвидности

"У нас есть кредиты и мы уже просчитываем возможные сценарии. Спонсорские выплаты, деньги от телетрансляций и билетов – всего этого некоторое время не будет. В данный момент сложно сказать, когда Бундеслига вернется к своему привычному состоянию. Мы готовимся ко всем сценариям и проверяем нашу ликвидность. Логично, что мы не сможем бесконечно делать выплаты по зарплатной ведомости, если у нас не будет доходов от матчей. Это простая арифметика. В этом вопросе “Лейпциг” не отличается от других клубов".

О социальной поддержке

"К сожалению, сокращение подразумевает, что мы не будет сейчас производить какие-то внешние расходы. Но, конечно, у нас есть ответственность перед городом и мы не будем от нее отклоняться в это сложное время. Сначала нам нужно провести домашнюю работу. Как только мы возьмем ситуацию под контроль и стабилизируем ее, то подумаем о том как мы можем помочь другим. Мы будем проявлять солидарность не только на словах, но и своими делами".