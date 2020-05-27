  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия заслуживала ничью? Фавр и Флик прокомментировали результат Дер Класикер
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия заслуживала ничью? Фавр и Флик прокомментировали результат Дер Класикер

Германия
(1 голосов)

Наставники у микрофона

Боруссия заслуживала ничью? Фавр и Флик прокомментировали результат Дер Класикер
Новина українською

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр прокомментировал результат матча Бундеслиги с "Баварией" (0:1). Также высказался об итогах Дер Класикера наставник мюнхенцев Ханси Флик. "Бавария" набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Боруссия" отстает на 7 баллов (57).

Читайте такжеБоруссия - Бавария 0:1. Чудо-гол Киммиха и странный недосмотр VAR

"Мы хорошо играли в первые полчаса, но затем сели слишком глубоко. Вторая половина встречи вышла неплохой. У нас были моменты, но не хватало последнего и предпоследнего паса. Я считаю, что мы заслуживали на ничью. Мы играли лучше, чем в матчах против "Вольфсбурга" и "Шальке", – считает Фавр.

"Мы хотели победить и сделать большой шаг вперед – нам это удалось. Я очень доволен игрой команды. "Бавария" была сконцентрированной, решительной и смелой. Для меня важно, что у нас высокое качество тренировочного процесса и выступлений", – констатировал Флик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Люсьен Фавр Ханси Флик Дер Класикер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BVB

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...