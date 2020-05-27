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Боруссия заслуживала ничью? Фавр и Флик прокомментировали результат Дер Класикер
Наставники у микрофона
Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр прокомментировал результат матча Бундеслиги с "Баварией" (0:1). Также высказался об итогах Дер Класикера наставник мюнхенцев Ханси Флик. "Бавария" набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Боруссия" отстает на 7 баллов (57).
"Мы хорошо играли в первые полчаса, но затем сели слишком глубоко. Вторая половина встречи вышла неплохой. У нас были моменты, но не хватало последнего и предпоследнего паса. Я считаю, что мы заслуживали на ничью. Мы играли лучше, чем в матчах против "Вольфсбурга" и "Шальке", – считает Фавр.
"Мы хотели победить и сделать большой шаг вперед – нам это удалось. Я очень доволен игрой команды. "Бавария" была сконцентрированной, решительной и смелой. Для меня важно, что у нас высокое качество тренировочного процесса и выступлений", – констатировал Флик.