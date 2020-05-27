Боруссия заслуживала ничью? Фавр и Флик прокомментировали результат Дер Класикер

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр прокомментировал результат матча Бундеслиги с "Баварией" (0:1). Также высказался об итогах Дер Класикера наставник мюнхенцев Ханси Флик. "Бавария" набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Боруссия" отстает на 7 баллов (57).

"Мы хорошо играли в первые полчаса, но затем сели слишком глубоко. Вторая половина встречи вышла неплохой. У нас были моменты, но не хватало последнего и предпоследнего паса. Я считаю, что мы заслуживали на ничью. Мы играли лучше, чем в матчах против "Вольфсбурга" и "Шальке", – считает Фавр.