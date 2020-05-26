Боруссия - Бавария 0:1. Чудо-гол Киммиха и странный недосмотр VAR

“Бавария” на протяжении всего первого тайма высоко прессинговала Дортмунд и в одном из эпизодов Киммих не дал Холанду завладеть мячом. Мюллер и Коман вступили в борьбу и сохранили владение “Баварии”, мяч снова попал к Киммиху и он решил выполнить сложный по технике, но красивый по исполнению “парашютик” за спину Бюрки, вышедшему из ворот. Этот изящный удар на 43-й минуте матча, который, как нам подсказала статистика, имел только 6% стать голом, решил судьбу матча, и возможно всего чемпионата. За шесть туров до конца “Бавария” опережает “Боруссию” на семь очков и имеет хорошие шансы выиграть восьмое чемпионство подряд.

Это разочаровывающий результат для “Боруссии”, в виду того, как она начала матч. Уже на первой минуте Дортмунд создал острый момент – Брандт вывел на встречу с Нойером Азара, кипер “Баварии” подчистил мяч, выскочив из своей штрафной, но его ловко обыграл Холанд, пробив между ног. К счастью для Нойера, его подстраховал Боатенг, предусмотрительно заняв позицию на линии ворот.

Игра проходила в высоком темпе, команды радовали интенсивностью и скоростями. Но матч был плотный и моментов было немного. На 19-й минуте роль Боатенга у противоположных ворот исполнил Пищек, когда спас ворота BVB после удара Гнабри.

“Боруссия” больше атаковала через правый фланг и реактивный Хакими часто врывался в свободные зоны за спиной Дэвиса. Но и канадец славится своей невероятной скоростью. Когда Юлиан Брандт на 33-й минуте точным пасом вывел Холанда на свидание с Нойером, именно Дэвис помешал Эрлингу нанести удар, вернувшись к своим воротам со скоростью 35 км/ч.

“Бавария” атаковала не по всем направлениям, а явно перегружала правый фланг, где Мюллер смещался в зону Комана. Интересно, что лучший ассистент лиги провел не самый выразительный матч, большую часть игры в тени был и лучший бомбардир лиги Роберт Левандовски. С ними плотно играли его соотечественник Лукаш Пищек и Матс Хуммельс.

Но и защитники “Баварии” выполнили “домашнее задание”, не позволил Холанду найти свой момент. Им мог быть эпизод на 58-й минуте, безусловно самый скандальный, в довольно “тихом” матче. Боатенг упал на газон, Холанд пробивал, казалось бы наверняка, но попал в лежащего защитника “Баварии”. Как показал повтор, Боатенг при ударе немного выставил свой локоть и именно в него попал мяч. Возможно, игрокам “Боруссии” не следовало сразу разыгрывать корнер, но как бы там не было, из комнаты VAR в Кельне должны были подсказать Тобиасу Штилеру, что эпизод неоднозначный.

“Боруссия” начала второй тайм с двух замен. Люсьен Фавр провел не совсем понятную замену, сняв Брандта, и выпустив вместо него Санчо. Англичанин выглядел тяжеловато, и его действия не способствовали обострению игры. Да, Брандт не использовал испортил пару неплохих эпизодов в первом тайме, но прежде всего Дортмунду нужен был его пас. Во втором тайме его не было.

В целом во втором тайме темп игры заметно упал. Чувствовалось, что команды сыграли прошлый тур всего пару дней назад и провести все 90 минут в интенсивном темпе они не способны. Вера в положительных исход матча для Дортмунда практически угасла на 72-й минуте, когда из-за мышечной травмы был заменен Холанд. “Бавария” в последние 20 минут была ближе ко второму голу, а лучший момент имел Левандовски, пробив издали в штангу.

“Бавария” победила, и нельзя сказать, что этот результат стал неожиданный. Но исход матча решили детали – смелость и мастерство Киммиха и кончик локтя Боатенга.

Бундеслига, 28-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Бавария” Мюнхен 0:1

Гол: Киммих 43

“Боруссия”: Бюрки – Пищек (Гетце 80), Хуммельс, Аканджи – Хакими, Дилэйни (Джан 46), Дауд (Витцель 85), Геррейру – Азар, Холанд (Рейна 72), Брандт (Санчо 46)

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг (Эрнандес 85), Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри (Мартинес 87), Мюллер, Коман (Перишич 73) – Левандовски

Предупреждения: Хуммельс 13, Дауд 67 – Мюллер 66, Дэвис 74