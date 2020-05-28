Арбитр наступил на ногу: Холанд получил травму в игре с Баварией

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд получил травму в центральном матче 28-го тура Бундеслиги с мюнхенской "Баварией" (0:1). 19-летний норвежский форвард травмировался в результате столкновения с главным рефери Дер-Класикер Тобиасом Штилером, как сообщает ESPN.

За 20 минут до конца основного времени встречи Штилер не специально наступил на ногу Холанду в центральном круге. В итоге, Эрлинг повредил колено и попросил замену.

Напомним, норвежец забил 10 голов в 11 матчах чемпионата Германии.