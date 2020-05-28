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Арбитр наступил на ногу: Холанд получил травму в игре с Баварией
Из серии "И такое бывает"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд получил травму в центральном матче 28-го тура Бундеслиги с мюнхенской "Баварией" (0:1). 19-летний норвежский форвард травмировался в результате столкновения с главным рефери Дер-Класикер Тобиасом Штилером, как сообщает ESPN.
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За 20 минут до конца основного времени встречи Штилер не специально наступил на ногу Холанду в центральном круге. В итоге, Эрлинг повредил колено и попросил замену.
Напомним, норвежец забил 10 голов в 11 матчах чемпионата Германии.
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Источник:ESPN
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