Про момент славы одного немецкого парашютиста. Обзор матча Боруссия Д – Бавария. Подкаст №20

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

На повестке дня – обзор центрального матча 28-го тура чемпионата Германии "Боруссия Д" – "Бавария". Разбираемся, провалил ли Холанд дерби и стоит ли сравнивать Эрлинга с Левандовски прямо сейчас. В чем секрет скорости Альфонсо Дэвиса? Почему мы видим, что Бюрки слишком уверен в себе, а тренеры "Боруссии" нет? Зачем Бундеслиге нужен VAR, если им не пользуются? Слушайте нас на YouTube и Castbox.