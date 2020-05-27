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Про момент славы одного немецкого парашютиста. Обзор матча Боруссия Д – Бавария. Подкаст №20

Германия
(1 голосов)

Юбилейный выпуск выпал на Дер-Класикер

Про момент славы одного немецкого парашютиста. Обзор матча Боруссия Д – Бавария. Подкаст №20
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

Читайте такжеБоруссия - Бавария 0:1. Чудо-гол Киммиха и странный недосмотр VAR

На повестке дня – обзор центрального матча 28-го тура чемпионата Германии "Боруссия Д" – "Бавария". Разбираемся, провалил ли Холанд дерби и стоит ли сравнивать Эрлинга с Левандовски прямо сейчас. В чем секрет скорости Альфонсо Дэвиса? Почему мы видим, что Бюрки слишком уверен в себе, а тренеры "Боруссии" нет? Зачем Бундеслиге нужен VAR, если им не пользуются? Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Роберт Левандовски Джером Боатенг Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Марко Ройс Люсьен Фавр Торган Азар Леон Горецка Юлиан Брандт Роман Бюрки Джошуа Киммих Джейдон Санчо Ашраф Хакими Альфонсо Дэвис Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Ханси Флик Дер Класикер
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