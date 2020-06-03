Бундеслига не будет штрафовать игроков, которые выступали против расизма

Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте выступил с заявлением по поводу акции, которую провели несколько футболистов чемпионата Германии.

В 29-м туре Бундеслиги игроки дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и Ашраф Хакими написали слова поддержк на футболках, полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни вышел на матч с черной повязкой, а форвард менхенгладбаской "Боруссии" Маркус Тюрам встал на колено.

"Контрольный комитет DFB не будет применять санкции к игрокам из-за их солидарности и антирасистских заявлений по делу погибшего американца Джорджа Флойда. Лига также намерена сохранить эту линию в новых антирасистских кампаниях, чтобы отметить насильственную смерть Флойда в ближайшие матчи, — говорится в заявлении.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США.