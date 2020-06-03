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Бундеслига не будет штрафовать игроков, которые выступали против расизма

Германия
(1 голосов)

Такое заявление опубликовал Немецкий футбольный союз

Бундеслига не будет штрафовать игроков, которые выступали против расизма
Новина українською

Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте выступил с заявлением по поводу акции, которую провели несколько футболистов чемпионата Германии.

В 29-м туре Бундеслиги игроки дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и Ашраф Хакими написали слова поддержк на футболках, полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни вышел на матч с черной повязкой, а форвард менхенгладбаской "Боруссии" Маркус Тюрам встал на колено.

"Контрольный комитет DFB не будет применять санкции к игрокам из-за их солидарности и антирасистских заявлений по делу погибшего американца Джорджа Флойда. Лига также намерена сохранить эту линию в новых антирасистских кампаниях, чтобы отметить насильственную смерть Флойда в ближайшие матчи, — говорится в заявлении.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США.

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В статье: Бундеслига
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Комментарии (1)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.06.2020 в 17:06
Вони не поважають свого відомого предка
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