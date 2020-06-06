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Наставник Байера: На 95 процентов заняты собой, и еще на 5 – Баварией

Германия
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Наставник высказался перед игрой с мюнхенцами

Наставник Байера: На 95 процентов заняты собой, и еще на 5 – Баварией
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Главный тренер "Байера" Петер Бош высказался накануне игры с "Баварией".

"Мы готовимся к этому матчу как к любому другому: на 95 процентов мы заняты собой и на пять процентов соперником. От этих пяти процентов получаешь большое удовольствие. Мне, как любителю футбола, очень нравится нынешняя игра "Баварии". Они хорошо обороняются, хорошо оказывают давление, в их составе индивидуально очень сильные футболисты. Чтобы зацепиться за очки, все мы должны верить в успех, быть смелыми и на 100 процентов показать свою игру", – цитирует наставник официальный сайт клуба.

Матч "Байер" – "Бавария" состоится сегодня. Игра стартует в 16:30.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Петер Бош
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