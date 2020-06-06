Главный тренер "Байера" Петер Бош высказался накануне игры с "Баварией".

"Мы готовимся к этому матчу как к любому другому: на 95 процентов мы заняты собой и на пять процентов соперником. От этих пяти процентов получаешь большое удовольствие. Мне, как любителю футбола, очень нравится нынешняя игра "Баварии". Они хорошо обороняются, хорошо оказывают давление, в их составе индивидуально очень сильные футболисты. Чтобы зацепиться за очки, все мы должны верить в успех, быть смелыми и на 100 процентов показать свою игру", – цитирует наставник официальный сайт клуба.