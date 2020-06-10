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Бавария - Айнтрахт. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Германии
Полуфинальный матч Кубка Германии – в прямом эфире
Кубок Германии, полуфинал
10 июня, Мюнхен, "Альянц-Арена"
"Бавария" 21:45 "Айнтрахт" Франкфурт
Трансляция матча между “Баварией” и “Айнтрахтом” доступна на официальном ютуб-канале немецкой футбольной ассоциации по ссылке.
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