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Перишич планирует остаться в Баварии

Германия
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Мюнхенский клуб уже ведет переговоры с Интером

Перишич планирует остаться в Баварии
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Вингер Иван Перишич предпочитает продолжить выступать за мюнхенскую "Баварию", которая арендовала его у миланского "Интера" летом 2019 года, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

Руководство "Баварии" уже начало переговоры с представителями "Интера". Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги хотят продлить аренду хорвата ещё на один год. Чёрно-синие предлагают полноценный трансфер.

Итальянский клуб намерен выручить с продажи 31-летнего футболиста € 15 млн. Мюнхенцы на этот момент согласны заплатить € 10 млн.

В нынешней кампании Ракитич записал в свой актив 4 гола и 5 результативных передач в 21 матче чемпионата Германии. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок Германии) игрок забил 2 мяча и отдал 3 голевых паса в 8 встречах.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич
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