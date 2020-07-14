Вляпался в националистический скандал: Нойер исполнил хорватскую лирическую песню

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер стал фигурантом скандала, находясь на отдыхе в Хорватии вместе с тренером вратарей "немецкой машины" Тони Тапаловичем.

В Интернете появилось видео, на котором 34-летний вратарь в компании исполняет песню "Lijepa li si", автором которой является популярный со времен Балканской войны 90-х годов Марко Перкович-Томпсон. Ненавистники Марко постоянно связывают его с ультраправой фашистской организацией "Усташи". Сам исполнитель много раз заявлял, что просто любит свою страну.

Некоторые немецкие и сербские организации обвинили футболиста в ультраправой позиции. Мануэль оправдался с помощью того факта, что не владеет хорватским языком и понятия не имел, какой смысл несет в себе текст песни. Правда, песня и вовсе лирическая, она исполняется хорватскими фанатами во время домашних матчей национальной сборной.

В песне упоминается территория Херцег-Босна, которая образовалась в результате Боснийской войны и являлась непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.