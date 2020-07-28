Ренессанс в Айнтрахте. Как Андре Силва не стал новым Роналду, но все еще перспективен

Бундеслига – один из самых интересных европейских чемпионатов. Через немецкий чемпионат проходит большое количество качественных молодых игроков. Но в последнее время Бундеслига также стала местом для отогрева тех, у кого не получилось в другом месте. Одним из таких игроков стал Андре Силва, который провалился в "Милане", но вновь нашел себя в "Айнтрахте".

Детство

Андре Силва появился на свет в небольшом городке Багин-ду-Монте, что находится в пригороде Порту. Родители Андре были простыми работягами, которые делали все, чтобы он и его младший брат ни в чем не нуждались. В детстве Силва сильно опекал младшего брата и между ними никогда не было ни намека на какую-то вражду.

Афонсу, в отличии от Андре, сделал выбор в пользу другого вида спорта: хоккея, но не на льду, а на роликовых коньках. Большая и сплоченная семья каждые выходные проводила вместе, немало времени уделяя своему хозяйству. Андре рос открытым и общительным ребенком, и как практически любой португалец, любил футбол с первых секунд своей жизни.

В возрасте восьми лет Андре Силва оказался в футбольной академии клуба "Салгейруш". Причина этого выбора была очень простой: его мама боялась, что он еще не готов находиться далеко от дома, а "Салгейруш" базировался в Порту, что всего в десятке километрах от дома. Чуть позже, в двенадцать лет, Силва перешел в "Боавишту", однако там не задержался и вернулся назад.

Алешандре Перейра, координатор юношеской команды "Салгейруша", позже вспоминал Силву следующими словами: "Он был так хорош с мячом и так не хотел с ним расставаться, что потеря мяча могла состояться лишь по одной причине: ему нужно было идти к родителям".

Мини-Деку – так называли в академии Андре Силву. В одном из матчей его выпустили в полузащиту. "Салгейруш" просто сминал своего соперника, на счету игрока уже было четырнадцать мячей за матч. После пятнадцатого Андре и не думал останавливаться, но его заменили из уважения к сопернику. Такая игра и показатели удивляли всех в Порту, а сам паренек попал на карандаш Жорже Мендешу. И это в столь юном возрасте!

Переход в "Порту"

Мендеш помог Андре Силве оказаться в системе "Порту". В возрасте пятнадцати лет он подписался свой первый контракт, но пока не профессиональный. Высокая результативность позволила португальцу в 17 лет дебютировать за вторую команду "Порту". К восемнадцати он наконец определился со своей ролевой моделью и позицией на поле – "девятка" и Криштиану Роналду.

Португальский футбол будто бы придуман для того, чтобы в него входили в раннем возрасте, раскрывались, а затем уезжали дальше в Европу. К двадцати годам Андре Силва добился того, что стал основным игроком одного из лидеров португальской высшей лиги. От других форвардов его отличала очень хорошая техника, универсальность в атаке, а также то, как он играл в штрафной. Второй свой сезон в основном составе "Порту" Андре Силва начал очень мощно: семь мячей в первых тринадцати турах, также на его счету был победный гол в финале Кубка Португалии, забитый на 92-й минуте. Для "Драгау", домашней арены клуба, этого было достаточно, чтобы стать любимцем. Всего в том сезоне 21-летний игрок наколотил 16 мячей и отдал 5 голевых передач. Все европейский гранды достали кошельки.

Как оказался в "Милане"?

Сложилось сразу несколько факторов. Не секрет, что португальские клубы живут за счет трансферов на выход. Также они любят прописывать огромные клаусулы за своих воспитанников. В контракте Андре Силвы она была на уровне 60 млн евро. Даже при всех его клубных успехах тем летом не было клуба, который был бы готов выложить такую сумму. Однако "Порту" своими тратами завел себя в безвыходную ситуацию: есть интерес к игроку, есть предложение, нужно соглашаться. "Милан" выложил 38 млн евро и ударили по рукам.

Другим фактором являлся сам "Милан". Сильвио Берлускони избавился от клуба, сплавив его очень мутному китайскому инвестору. Тот пришел в клуб, назначил на важные посты Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне. Оба имели немалый опыт, но при этом не строили команды с нуля. У них был карт-бланш как по трансферам, так и по тренеру. В то трансферное окно лета 2017 года тандем потратил около 200 млн евро. Желание "Милана" тратить и потребность "Порту" продать вылилось в переезд.

Винченцо Монтелла, назначенный тренером, считался на тот момент одним из самых талантливых итальянских коучей нового поколения. Однако даже в "Фиорентине", где он зарекомендовал себя, были некоторые проблемы, приведшие к уходу. В "Милане" Монтелла откровенно не справился. Команда была слишком обновлена, давление и ожидания слишком высоки.

Андре Силва стал одной из главных жертв миланской ситуации. Человек, который должен был стать главной движущей силой возрождения "Милана", получал не так много игрового времени, выглядел пятым колесом и за весь сезон забил лишь дважды. Второй Криштиану Роналду, как его называл сам КриРо, явно был не в своей тарелке. Аренда в "Севилью" стала глотком свежего воздуха (9+2), а затем на горизонте появился "Айнтрахт".

Германия отрезвляющая

Сделка между "Айнтрахтом" и "Миланом" сразу казалась не слишком равнозначной. В Италию отправился Анте Ребич, который стал настоящим лидером немецкой команды, а в Германию переехал Силва, который только начал подавать первые признаки жизни. Оба сменили клубы в рамках двухлетних аренд и права выкупа. Оказалось, что в выигрыше будут оба клуба.

Ади Хюттер дал две самые главные для каждого футболиста вещи: игровое время и доверие. Став сразу игроком стартового состава и заняв место второго форварда, уже в своем третьем матче за новый клуб Андре Силва забил гол. Огорчилась дортмундская "Боруссия". В следующем туре расстроился "Унион", а затем – "Вердер". Три гола в четырех матчах – такого явно никто не ожидал. До перерыва в активе португальца было пять голов.

"Я хорошо начал. Я играл и забивал. После этого у меня были некоторые повреждения, но я восстановился. Я работаю на своем лучшем уровне. Каждый день становлюсь только лучше", – говорил в начале года Андре Силва в интервью официальному сайту Бундеслиги.

Коронавирусный перерыв явно ему пошел на пользу. За май-июнь он сыграл в десяти матчах и забил восемь голов. 16 голов и пять результативных передач в 37 матчах за сезон – видимо "Айнтрахту" пора готовить деньги на выкуп.

"Я сыграл в четырех разных лигах за четыре года. Нелегко привыкнуть, но я думаю, что все это делает меня лучшим игроком, лучшим человеком. Считаю, что в начале моего пути мне нужно было повзрослеть и попробовать все. У меня есть мечта. Я постараюсь быть лучшим нападающим всех времен, но об этом говорить рано. Я в начале своего пути. Мне нравится играть здесь, чувствую себя хорошо. Мне будет легче, если я останусь тут года на два".