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Румменигге ответил на вопрос по поводу будущего Тьяго Алькантары

Германия
(1 голосов)

Уйти, нельзя остаться?

Румменигге ответил на вопрос по поводу будущего Тьяго Алькантары
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29-летний футболист мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Испании сообщил немецким боссам, что не подпишет новый контракт с клубом. Председатель правления "немецкой машины" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил данную информацию, цитирует функционера Goal.com.

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"Переговоры, которые велись с Тьяго, всегда были очень продуктивными. В какой-то момент нам действительно показалось, что мы достигнем нового соглашения, но испанец сообщил, что хотел бы принять новый вызов".

"Нам нужно смириться с этим. Если он согласует переход с другим клубом, то покупателю просто следует заплатить определенную сумму, которую я не буду комментировать. Просто скажу, что речь не идет о летней распродаже. Я вовсе не злюсь, мне нравится Тьяго – он отличный футболист и хороший человек. Уважаю его выбор, ведь после 30 лет ему уже будет сложнее заиграть в другом клубе".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Тьяго Алькантара Піти не можна залишитися?
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Источник:
Goal.com

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