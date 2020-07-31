Румменигге ответил на вопрос по поводу будущего Тьяго Алькантары

29-летний футболист мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Испании сообщил немецким боссам, что не подпишет новый контракт с клубом. Председатель правления "немецкой машины" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил данную информацию, цитирует функционера Goal.com.

"Переговоры, которые велись с Тьяго, всегда были очень продуктивными. В какой-то момент нам действительно показалось, что мы достигнем нового соглашения, но испанец сообщил, что хотел бы принять новый вызов ".

"Нам нужно смириться с этим. Если он согласует переход с другим клубом, то покупателю просто следует заплатить определенную сумму, которую я не буду комментировать. Просто скажу, что речь не идет о летней распродаже. Я вовсе не злюсь, мне нравится Тьяго – он отличный футболист и хороший человек. Уважаю его выбор, ведь после 30 лет ему уже будет сложнее заиграть в другом клубе".