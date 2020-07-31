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Подготовка к ЛЧ: Бавария провела товарищеский матч с Марселем

Германия
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Подготовка к ЛЧ: Бавария провела товарищеский матч с Марселем
UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" ведет подготовку к Лиге Чемпионов. Сегодня команда Ханси Флика сыграла товарищеский матч с серебрянным призером Лиги 1 - "Марселем".

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Немецкий тренер дал всем сыграть по тайму - игру начала основа, а после перерыва свой шанс получили игроки ротации (Коутиньо, Толиссо, Одриоссола). Единственный гол в игре забил Серж Гнабри на 19-й минуте.

Отметим, что уже восьмого августа мюнхенцы сыграют против "Челси" в ЛЧ.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Марсель Серж Гнабри
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