Подготовка к ЛЧ: Бавария провела товарищеский матч с Марселем

Мюнхенская "Бавария" ведет подготовку к Лиге Чемпионов. Сегодня команда Ханси Флика сыграла товарищеский матч с серебрянным призером Лиги 1 - "Марселем".

Немецкий тренер дал всем сыграть по тайму - игру начала основа, а после перерыва свой шанс получили игроки ротации (Коутиньо, Толиссо, Одриоссола). Единственный гол в игре забил Серж Гнабри на 19-й минуте.

Отметим, что уже восьмого августа мюнхенцы сыграют против "Челси" в ЛЧ.