Германия
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Бавария готова отдать за Перишича 12 миллионов евро
Но Интер хочет больше
Полузащитник "Интера" Иван Перишич, который был арендован "Баварией", может остаться в мюнхенском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, баварцы готовы предложить за 31-летнего хорвата 12 млн евро, тогда как "Интер" хочет получить за игрока не менее 15 млн евро. Наставник "Баварии" Ханс Флик хочет сохранить хавбека.
В сезоне-2019/20 Перишич провел за "Баварию" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.
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