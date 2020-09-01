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Бавария готова отдать за Перишича 12 миллионов евро

Германия
(1 голосов)

Но Интер хочет больше

Бавария готова отдать за Перишича 12 миллионов евро
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Полузащитник "Интера" Иван Перишич, который был арендован "Баварией", может остаться в мюнхенском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, баварцы готовы предложить за 31-летнего хорвата 12 млн евро, тогда как "Интер" хочет получить за игрока не менее 15 млн евро. Наставник "Баварии" Ханс Флик хочет сохранить хавбека.

В сезоне-2019/20 Перишич провел за "Баварию" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Интер (Милан)
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