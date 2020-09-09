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СМИ: Депай подписал контракт с Барселоной

Германия
(1 голосов)

Стороны согласовали условия контракта

СМИ: Депай подписал контракт с Барселоной
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Форвард "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай находится в шаге от перехода в стан каталонского клуба.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" и представители игрока уже уладили все нюансы личного контракта нападающего. Впрочем, окончательного решения по трансферу Депая еще нет, поскольку представители клубов продолжают переговоры между собой.

Напомним, Депай стал игроком "Лиона" в 2017 году, заключил контракт до завершения предстоящего сезона 2020/2021 гг.. Помимо "Барселоны" на Депая якобы также претендует "Милан".

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В статье: Барселона Мемфис Депай Олимпик (Лион)
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Комментарии (7)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.09.2020 в 17:15
На самом деле, Депай ничего пока с Барселоной не подписывал. Сейчас ФК Барселона работает по трансферам в нескольких направлениях. Куман хочет, чтобы Депай был в Барсе. Сам Депай хочет в Барсу. Но Барса пока не отказывается от Лаутаро Мартинеса. И здесь вариант возможен следующий. МЮ очень хочет забрать Гризманна, Барса готова отпустить его не менее чем за 80 млн. Сам Гризманн уходить из Барсы не собирается. По зарплате, что в Барсе, что в МЮ у него будет одинаково, но бонусами в МЮ больше. Куман не хочет отпускать Гризманна. Но, если Гризманн примет предложение МЮ, то тогда сразу же включается опция выкупа Лаутаро Мартинеса и Депай уже Барсе будет не нужен. Но, если Барсе придется купить Депая, то они хотят снизить оплату за счёт Умтити. Ну и Эрик Гарсия из МС на карандаше у функционеров Барселоны...
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.09.2020 в 17:21
Ван де Бек тоже , по твоему блеянию, очень хотел в ФКБ, несмотря на то ,что он типа с детства за Реал, ты даже визжал как недорезанный от восторга и обплевывал здесь ресурс, что он точно будет в Барсе))). В итоге он перешёл в МЮ. Это был очередной точный на 100% прогноз шизанутого аленя))).
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PiterCantrope (Франківськ)
09.09.2020 в 17:06
Шо за дурний заголовок? Він не підписав ні з ким контракт.
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royalstas (Вінниця)
09.09.2020 в 16:59
мда... цікаво де він буде грати....через рік в Зеніт як Малком)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.09.2020 в 16:45
Так подписал или окончательного решения ещё нет?)))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.09.2020 в 17:04
Как мне тебя жаль... В конце концов, зайди на сайт мадридской Марки, других ресурсов, типа Мундо, АС, Эс. Спорт, Донбалон и ты прочитаешь первоисточники.. Ты что, настолько беспомощный, что "питаешься" новостями с одного источника? А ещё пытаешься что-то умничать про футбол здесь....Стыдно должно быть тебе, мальчик.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.09.2020 в 17:15
Придурочный, нах мне твой Ас и Эс))). Это у тебя, шизик, вся твоя никчемная жизнь инвалида сводится к шастанью по разным сайтам в т.ч гомосексуальным))).
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