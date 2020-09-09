СМИ: Депай подписал контракт с Барселоной

Форвард "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай находится в шаге от перехода в стан каталонского клуба.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" и представители игрока уже уладили все нюансы личного контракта нападающего. Впрочем, окончательного решения по трансферу Депая еще нет, поскольку представители клубов продолжают переговоры между собой.

Напомним, Депай стал игроком "Лиона" в 2017 году, заключил контракт до завершения предстоящего сезона 2020/2021 гг.. Помимо "Барселоны" на Депая якобы также претендует "Милан".