Бавария - Герта 4:3. Обзор матча и видео голов

“Бавария” едва не потеряла очки в матче третьего тура Бундеслиги с “Гертой”. Мюнхенцы выигрывали 2:0 благодаря дублю Роберта Левандовского, но гости смогли забить два гола в ответ. Когда за пять минут до конца польский бомбардир провел третий мяч казалось, что “Бавария” своего уже не отпустит, но “Герта” снова отыгралась. Последнее слово все же осталось за “Баварией”. Левандовский уже в компенсированное время заработал пенальти, и сам его реализовал. 4:3 – покер Левандовского.

Бундеслига, третий тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Герта” Берлин 4:3

Голы: Левандовский 40, Левандовский 51, Левандовский 85, Левандовский 90+3 (пен.) – Кордоба 59, Кунья 71, Нганкам 88