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Анхелиньо снова забил головой, шедевр Поульсена. Аугсбург - РБ Лейпциг 0:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Аугсбург – РБ Лейпциг ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Анхелиньо снова забил головой, шедевр Поульсена. Аугсбург - РБ Лейпциг 0:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, четвертый тур. Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” – "РБ Лейпциг” 0:2

Голы: Анхелиньо 45, Поульсен 66

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии видеоповторы РБ Лейпциг Аугсбург Юссуф Поульсен Анхелиньо
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