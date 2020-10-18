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Анхелиньо снова забил головой, шедевр Поульсена. Аугсбург - РБ Лейпциг 0:2. Обзор матча и видео голов
Аугсбург – РБ Лейпциг ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, четвертый тур. Аугсбург, “ВВК Арена”
Голы: Анхелиньо 45, Поульсен 66
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